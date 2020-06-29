В Рязани продолжают дезинфицировать подъезды

В Рязани ежедневно проводится санитарная дезинфекция подъездов. Обработка ведётся специальным хлорсодержащим раствором, рекомендованным Роспотребнадзором. Как сообщает сайт администрации города, обрабатываются также детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы во дворах многоквартирных домов.
Если в вашем подъезде дезинфекция не проводится, сообщите об этом по следующим телефонам:
– в свою управляющую компанию;
– в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ – 25-48-69;
– в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области – 21-70-18;
– на горячую линию Управления Роспотребнадзора по телефонам – 8 (800) 100-22-62, 50-64-87;
– единой диспетчерской службы управления ГОиЧС города Рязани – 55-00-41.
На прошлой неделе о некачественной обработке подъездов или полном ее отсутствии сообщили 3 рязанца. Информация о выявленных нарушениях направлена в управляющие организации для их оперативного устранения.
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