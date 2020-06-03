В Рязани продолжается благоустройство сквера имени Скобелева. В среду, 3 июня, сквер на улице Новосёлов посетила глава администрации Рязани Елена Сорокина.
В настоящее время здесь обустраивают парковочное пространство, тропинки и освещение.
В сквере запланирована установка трёх детских площадок, трассы для игр с радиоуправляемыми машинками и площадки для проведения культурно-массовых мероприятий. На спортивной площадке появятся новые тренажёры.. По всей территории сквера установят скамейки и урны.
Подрядчик обещал сохранить деревтья, а также высадить еще около 1000 новых кустарников, плодовых деревьев и деревьев лиственных пород.
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