В Рязани отремонтируют люк на Мервинском проезде

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Пользователи группы Новости Рязани Вконтакте пожаловались на открытый люк на улице 7-й Мервинский проезд в районе дома 36.

Как сообщили в администрации города, колодец не находится в хозяйственном ведении и коммунальном обслуживании МП «Водоканал города Рязани». Собственник колодца на протяжении длительного времени не принимает мер по его восстановлению.

18 июня специалисты Водоканала заменили плиту перекрытия, люк, засыпали щебнем места провала. 26 июня участок будет заасфальтирован.

Все затраты в дальнейшем будут взысканы с собственника.