В Рязани обсудили вопросы подготовки к новому отопительному сезону

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В пятницу, 5 июня, в Рязани состоялось заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг. в формате видеоконференции.

С 12 мая начались испытания сетей повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов МУП «РМПТС». К 1 июня из 18 участков опрессовано 3 участка магистральных тепловых сетей. В настоящее время проводятся работы по чистке водоподогревателей, продолжается ремонт насосных агрегатов и подготовка котельных.

Гидравлические испытания проведены в более чем половине школ. На 5 участках магистральных тепловых сетей по улицам Сенная, Черновицкая, Разина и 2 участкам по ул. Трудовая проводится капремонт.

Заместитель главы администрации города Рязани Владимир Бурмистров напомнил о необходимости соблюдения подрядчиками сроков окончания ремонтных работ, а также соблюдения сотрудниками организаций правил по технике безопасности и охране труда.