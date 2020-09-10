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Новости РязаниОбщество

В Рязани обсудили концепцию развития «Торгового городка»

Иван Федоров

В четверг, 10 сентября, в Рязани обсудили концепцию развития «Торгового городка». Губернатор Рязанской области Николай Любимов, мэр Елена Сорокина и другие официальные лица встретились с представителями общественности в павильоне №5 полуразрушенного комплекса. 

Николай Любимов заметил, что решение о восстановлении «Торгового городка» приняли еще в прошлом году, однако непосредственно перед реконструкцией необходимо проделать большую работу. 

— Во-первых, ансамбль зданий в «Торговом городке» теперь имеет статус исторически охраняемой территории. Во-вторых, были выделены средства и проведена культурно-историческая экспертиза. По ее результатам, «Торговый городок» получил статус достопримечательного места и был включён в единый реестр государственных памятников истории и культуры народов РФ. Кроме того, были утверждены границы территории, предмет охраны и режим использования достопримечательности. В третьих, разработан проект по обеспечению сохранности торгового городка при проведении его благоустройства, — заметил губернатор Николай Любимов.

В «Торговом городке» предлагают сделать и пешеходную зону, и пространство для занятий спортом, и онлайн-рынок фермерских продуктов. На встрече присутствовал архитектор Илья Стюхин, который рассказал об особенностях реконструкции объекта. Например, помимо нововведений, специалист предложил сохранить исторический облик зданий и даже вернуть «Торговому городку» былой облик. По мнению экспертов, рынок фермерских продуктов не только сохранит предназначение «Торгового городка», но и поддержит местных предпринимателей. Благодаря этому проекту, многие местные фермеры смогут продавать выращенные овощи и фрукты, а рязанцы будут покупать полезные продукты от рязанских производителей. 

Николай Любимов поблагодарил всех, кто принимал участие в обсуждении. Глава региона заметил: реализацию проекта уже необходимо начать в ближайшее время. 

— Все вопросы — и организационные, и управленческие, и экономические — требуют дополнительного обсуждения. Сроки у нас небольшие. Конкретные концепции нужно предложить в ближайший месяц. В этом году уже нужно выходить на организацию инфраструктуры, закладывать бюджет, — заметил губернатор. 

Николай Любимов упомянул, что фактическое отсутствие водоснабжения, канализации, электроснабжения в «Торговом городке» затрудняет задачу. Только на организацию инфраструктуры по скромным подсчетам, как выразился губернатор, понадобится около 100 000 000 рублей. А наполнение места «жизнью» будет идти параллельно с основными работами.

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