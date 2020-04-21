В Рязани обсудили дополнительные меры поддержки бизнеса

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Во вторник, 21 апреля, состоялся «круглый стол» по обсуждению дополнительных мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает сайт Рязанской облдумы.

В мероприятии приняли участие депутаты областной Думы, представители правительства региона, общественных организаций, профессиональных союзов, банков, структур поддержки предпринимательства.

Министр промышленности и экономического развития Андрей Ворфоломеев рассказал об уже принятых мерах поддержки и отметил, что в качестве второго пакета мер рассматривается предоставление налоговых льгот и преференций, финансовой помощи, расширение круга получателей господдержки, а также видов экономической деятельности, работа которых может быть возобновлена, подготовка инициатив на федеральный уровень.

Президент Рязанской торгово-промышленной палаты, депутат облдумы Татьяна Гусева озвучила предложения, которые поддерживаются федеральной торгово-промышленной палатой, – признать пострадавшими предприятия, которые потеряли 50 и более процентов выручки за март и апрель текущего года, а также поддержать работников предприятий, деятельность которых приостановлена, распространить меры поддержки по аналогии с малым бизнесом на некоммерческие организации.

Представители общественных организаций, руководители предприятий считают, что действенными мерами поддержки могли бы стать отсрочка по оплате услуг ЖКХ, распространение принципа кредитных каникул на лизинговые платежи. Арендодатели, которые отменили арендную плату или значительно ее снизили, также рассчитывают на определенные преференции.

По итогам заседания «круглого стола» будут проанализированы прозвучавшие предложения.