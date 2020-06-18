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В Рязани не будут проводить парад Победы

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24 июня в России состоится парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его перенесли с 9 мая из-за распространения коронавируса. Ряд регионов уже отказались от проведения парада в связи с эпидемиологической обстановкой. В четверг, 18 июня, в эфире канала ТКР губернатор Николай Любимов рассказал, что и в Рязани парад проводиться не будет.

Тем не менее в регионе пройдёт ряд мероприятий в честь юбилея Победы.

24 июня в 12.00 состоится мобильный смотр военной песни. Музыкальные коллективы проедут по центральным улицам Рязани на открытых автомобилях «Камаз» и исполнят песни военных лет. Оркестры будут выступать в Лесопарке, на ул. Почтовой, на Лыбедском бульваре, в парке Гагарина, площади Победы, ЦПКиО.

Рязанские десантники по традиции примут участие в параде в Москве. После парада их торжественно встретят в Рязани и вручат памятные медали.

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