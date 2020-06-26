В Рязани начинают комплектовать группы в детские сады

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В понедельник, 29 июня, в Рязани начнётся комплектование групп в детские сады на 2020/2021 учебный год.

Как сообщает сайт администрации города, приказы о зачислении детей будут размещены на официальных сайтах администрации города Рязани и управления образования и молодежной политики.

В этом году из-за пандемии для записи в детский сад приходить не нужно. Подтвердить согласие на зачисление ребенка можно в течение 14 дней со дня официального опубликования приказа. Для этого нужно позвонить по телефону или отправить сообщение на электронную почту.