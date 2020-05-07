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В Рязани на свалке оказались копии личных документов клиентов страховой компании

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В Рязани на свалке были обнаружены копии личных документов клиентов страховой компании. Рукописные заявления, страховые полисы, квитанции об оплате, копии водительских удостоверений и паспортов оказались в куче мусора в районе улицы Берёзовой. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Очевидцы отмечают, что документы появились здесь около недели назад. Также сообщается, что все бумаги датированы 2019 годом, тогда как по закону они должны храниться не менее трёх лет.

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