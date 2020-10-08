Четверг, 8 октября, 2020
18.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

В Рязани из-за массовой аварии на Московском шоссе пострадали четыре человека

Елена Лобанова
Фото пресс-службы УМВД

В среду, 7 октября, в Рязани произошла массовая авария на Московском шоссе с участием пяти автомобилей. В результате пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Авария произошла примерно в 20:00 возле дома №33Б по Московскому шоссе. По предварительной информации, 58-летний рязанец на «Лексусе RX» управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого он врезался в «Киа Спортейдж» под управлением 27-летнего рязанца. Затем «Киа Спортейдж» столкнулся с 43-летним мужчиной на «Ниссан Экстрейл». А тот, в свою очередь, врезался в «Инфинити RX 37», которой управляла 56-летняя рязанка. От удара иномарка продолжила движение и влетела в автомобиль «Шевроле Круз», за рулем которого была 37-летняя женщина. 

— В результате аварии пострадали четыре человека: 42-летняя пассажирка и водитель «Лексуса», 26 летняя пассажирка и водитель «Киа», — рассказали в ведомстве.  

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. По факту произошедшего проводится проверка.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Путину доложили обстановку на пожаре в Рязанской области

Новости Рязани
Владимир Путин выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с пожаром и взрывами на военной базе в Скопинском районе. Совещание главы...
Узнать больше

В Рязанской области разминируют села, находящиеся в предельной близости к военном арсеналу

Новости Рязани
В четверг, 8 октября, военные начали разминировать села, находящиеся в предельной близости к горящим складам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой...
Узнать больше

В октябре в Кораблине зацвела вишня

Новости Рязани
В Кораблине зацвела вишня. Фотографию цветущего дерева опубликовал 8 октября ИД «Пресса». Необычное для октября природное явление обнаружила местная...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы, потерявшие работу в период пандемии, могут получить новую востребованную профессию

Новости Рязани
Рязанцам, пострадавшим от пандемии коронавируса, предлагают пройти профессиональную переподготовку и получить новую востребованную профессию. Программа по переподготовке и повышению квалификации действует в...
Узнать больше

Оперативная информация о взрывах на военном складе в Рязанской области

Новости Рязани
В среду,  7 октября, в Рязанской области начались взрывы в бывшей военной части. Информация об этом появилась в различных СМИ. 
Узнать больше

Министр цифрового развития проверил интернет в школах Рязанской области

Новости Рязани
Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Валерий Стройков совершил рабочую поездку по региону. Он проверил подключение социально значимых объектов...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Прогулки, сладости и вдохновение. Планируем путешествие в Воронеж вместе

Акценты
Осенняя погода радует своим теплом. Самое время задуматься о путешествии! Отличной идеей для путешествия выходного дня с РИА "7 новостей" поделилась путешественница...
Узнать больше

Какие работы проводят в саду и огороде в октябре

Акценты
Осень щедро дарит нам солнечные тёплые дни. Садоводы и огородники радуются им вдвойне. Ведь в хорошую погоду и работать на земле приятнее....
Узнать больше

Будущее уже наступило. Дом.ru открывает рязанцам границы новой интернет-реальности

Акценты
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+