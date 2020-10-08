В Рязани из-за массовой аварии на Московском шоссе пострадали четыре человека

В среду, 7 октября, в Рязани произошла массовая авария на Московском шоссе с участием пяти автомобилей. В результате пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 20:00 возле дома №33Б по Московскому шоссе. По предварительной информации, 58-летний рязанец на «Лексусе RX» управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого он врезался в «Киа Спортейдж» под управлением 27-летнего рязанца. Затем «Киа Спортейдж» столкнулся с 43-летним мужчиной на «Ниссан Экстрейл». А тот, в свою очередь, врезался в «Инфинити RX 37», которой управляла 56-летняя рязанка. От удара иномарка продолжила движение и влетела в автомобиль «Шевроле Круз», за рулем которого была 37-летняя женщина.

— В результате аварии пострадали четыре человека: 42-летняя пассажирка и водитель «Лексуса», 26 летняя пассажирка и водитель «Киа», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. По факту произошедшего проводится проверка.