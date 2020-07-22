В РГРТУ открывается новая специальность

В Рязанском государственном радиотехническом университете открывается новая специальность «Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения».

Она создана для кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника». Здесь будут готовить высококвалифицированных специалистов в области оптоэлектроники, анализа изображений и технологий искусственного интеллекта.

Образовательную программу для новой специальности разрабатывали действующие исполнители и руководители научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания оптико-электронных систем. Преддипломную практику студенты будут проходить на предприятиях кластера.

Как сообщает сайт регионального правительства, на специальность специальность «Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения» .есть целевой набор от ООО «НПП «Александр», АО «Мостком», ООО «МГК «Световые Технологии», АО «Рязанский Радиозавод», АО «ГРПЗ» и АО «Плазма».

Центр кластерного развития Рязанской области также может частично компенсировать затраты на обучение.