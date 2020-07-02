В реке под Рязанью на глазах у жены утонул молодой мужчина

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В четверг, 2 июля, в реке Проне в Пронском районе утонул 27-летний мужчина. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

ЧП произошло в 4 часа дня недалеко от дачного товарищества «Заречное» в Новомичуринске. Местный житель вместе с супругой решили искупаться в реке. Позднее выяснилось, что в этом месте раньше был карьер и под водой находился обрыв. Мужчина, не умеющий плавать, утонул.

Сообщается, что тело уже подняли из воды. Это сделал водолаз Роман Шапошников.