В посёлке Дягилево строят современную детскую площадку

В рязанском посёлке Дягилево в рамках программы поддержки местных инициатив появится современная детская площадка.

В пятницу, 11 сентября, глава администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с местными активистами. Председатель комитета ТОС «Дягилево-2» Ирина Почтовихина рассказала о том, что проект прошёл общественные обсуждения, и поблагодарила губернатора Рязанской области Николая Любимова и Правительство региона за эту программу.

На территории проекта уже выполнены земляные работы, уложено резиновое покрытие. На следующей неделе здесь будет установлено современное детское игровое оборудование.

Елена Сорокина дала поручения, касающиеся благоустройства прилегающей территории, а также рассказала о предстоящем капитальном ремонте дороги на улице Коняева.