В ночь на пятницу перекроют участок Московского шоссе

В ночь на пятницу, 26 июня, в Рязани будут ремонтировать водопровод на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. В связи с этим с 23.00 25 июня и до 6.00 26 июня будет закрыт проезд под путепроводом со стороны Московского шоссе в направлении Первомайского проспекта и ул. Вокзальной.
Движение будет осуществляться по встречной полосе в двух направлениях.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram