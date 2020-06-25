В ночь на пятницу перекроют участок Московского шоссе

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В ночь на пятницу, 26 июня, в Рязани будут ремонтировать водопровод на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. В связи с этим с 23.00 25 июня и до 6.00 26 июня будет закрыт проезд под путепроводом со стороны Московского шоссе в направлении Первомайского проспекта и ул. Вокзальной.

Движение будет осуществляться по встречной полосе в двух направлениях.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.