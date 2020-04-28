В каком районе Рязанской области больше всего заболевших COVID-19

Опергруппа регионального правительства приводит данные о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области. К 13.00 28 апреля с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 840 человек.
Из них:
В Рязани выявлено 463 человека.
В Рязанском районе – 61 (Заокское-27, Учхоз Стенькино- 5, Подвязье-4, Абрютино-3, Мурмино-3, Рожок-3, Дядьково-2, Насурово-2, Поляны-2, Тюшево-2, по одному человеку в Алтухово, Дмитриевке, Заборье, Варских, Высоком, Секиотово, Ульяновке и Ялтуново);
В Скопинском районе– 33 (Павелец – 12, Ильинка – 7, Горлово-2, Клекотки – 2, Побединка-2, Отрада-2, Березняги-1, Делехово-1, Нагиши – 1, Шелемишево — 1, Петрушино-1, Успенское-1);
в г. Михайлов – 33.
В г. Новомичуринск – 29;
в Михайловском районе – 21 (Октябрьский – 7, Стрелецкие выселки – 4, Березово-1, Виленка-1, Иваньково-1, Ижеславль-1, Козловка-1, Красное-1, Первомайский – 1, Печерники-1, Покровское-1, Фирюлевка-1);
в Рыбновском районе – 18 (Глебково-4, Горяйново – 3, Высокое-3, Старолетово-2, Житово-1, Завод Ветзоотехника-1, Зубово-1, Новоселки-1, Старое Батурино – 1, Пощупово-1,);
в Сараевском районе — 16 ( Красный Озерок -7, Мордово-2, Сысои-2, Алексеевка -1, Бычки-1, Кривское -1, Красная Вершина-1, Новый Хутор-1)
в Клепиковском районе-15 (Аверкиево-5, Криуша-2, Тума-2, Алексеево-1, Егорово-1, Кондаково-1, Натальино-1, Первушкино-1, Хараблино-1);
в г. Скопин – 15;
в г. Сасово – 13;
в г. Касимов – 12;
в Сасовском районе – 10 (Сотницыно-2, Раково-2, Фроловское-2, по 1 человеку в Алешино, Гавриловском, Кузьминках и Молодежном);
в г. Рыбное-10;
в Захаровском районе – 9 (Безлычное – 3, Смена-3, Поливаново – 1, Плахино-1, Пупкино-1);
в Касимовском районе – 8 (Телебукино-2, Подлипки-2 Клетино-2, Щербатовка-2);
в Ряжске-8;
в г. Спасск – 7;
в Шацком районе- 7 (Казачья Слобода-5, Лесное Конобеево-1, Высокое-1);
в г.Шацк-6;
в Шилово-6;
в Пронске – 5;
в Ряжском районе-5 (Петрово -2, Шереметьево-2, Дегтяное-1);
в Шиловском районе -5 (Лесной-4, Аделино-1);
п.Милославское-4;
в Чучково — 4;
в р.п. Сараи -3,
в Милославском районе-2 (Бугровка-1, Чернава-1);
в Пронском районе -2 (Б.Погореловка-1, Маклаково-1);
в Путятинском районе -2 (Глебово-1, Строевское-1);
в Спас-Клепиках-2,
в Александро-Невском-1;
в Ермиши-1;
в Захарово-1;
в Кораблинском районе (Кипчаково)-1;
в Сапожке-1;
в Ухоловком районе (Поляки)-1.
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