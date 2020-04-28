В каком районе Рязанской области больше всего заболевших COVID-19

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Опергруппа регионального правительства приводит данные о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области. К 13.00 28 апреля с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 840 человек.

Из них:

В Рязани выявлено 463 человека.

В Рязанском районе – 61 (Заокское-27, Учхоз Стенькино- 5, Подвязье-4, Абрютино-3, Мурмино-3, Рожок-3, Дядьково-2, Насурово-2, Поляны-2, Тюшево-2, по одному человеку в Алтухово, Дмитриевке, Заборье, Варских, Высоком, Секиотово, Ульяновке и Ялтуново);

В Скопинском районе– 33 (Павелец – 12, Ильинка – 7, Горлово-2, Клекотки – 2, Побединка-2, Отрада-2, Березняги-1, Делехово-1, Нагиши – 1, Шелемишево — 1, Петрушино-1, Успенское-1);

в г. Михайлов – 33.

В г. Новомичуринск – 29;

в Михайловском районе – 21 (Октябрьский – 7, Стрелецкие выселки – 4, Березово-1, Виленка-1, Иваньково-1, Ижеславль-1, Козловка-1, Красное-1, Первомайский – 1, Печерники-1, Покровское-1, Фирюлевка-1);

в Рыбновском районе – 18 (Глебково-4, Горяйново – 3, Высокое-3, Старолетово-2, Житово-1, Завод Ветзоотехника-1, Зубово-1, Новоселки-1, Старое Батурино – 1, Пощупово-1,);

в Сараевском районе — 16 ( Красный Озерок -7, Мордово-2, Сысои-2, Алексеевка -1, Бычки-1, Кривское -1, Красная Вершина-1, Новый Хутор-1)

в Клепиковском районе-15 (Аверкиево-5, Криуша-2, Тума-2, Алексеево-1, Егорово-1, Кондаково-1, Натальино-1, Первушкино-1, Хараблино-1);

в г. Скопин – 15;

в г. Сасово – 13;

в г. Касимов – 12;

в Сасовском районе – 10 (Сотницыно-2, Раково-2, Фроловское-2, по 1 человеку в Алешино, Гавриловском, Кузьминках и Молодежном);

в г. Рыбное-10;

в Захаровском районе – 9 (Безлычное – 3, Смена-3, Поливаново – 1, Плахино-1, Пупкино-1);

в Касимовском районе – 8 (Телебукино-2, Подлипки-2 Клетино-2, Щербатовка-2);

в Ряжске-8;

в г. Спасск – 7;

в Шацком районе- 7 (Казачья Слобода-5, Лесное Конобеево-1, Высокое-1);

в г.Шацк-6;

в Шилово-6;

в Пронске – 5;

в Ряжском районе-5 (Петрово -2, Шереметьево-2, Дегтяное-1);

в Шиловском районе -5 (Лесной-4, Аделино-1);

п.Милославское-4;

в Чучково — 4;

в р.п. Сараи -3,

в Милославском районе-2 (Бугровка-1, Чернава-1);

в Пронском районе -2 (Б.Погореловка-1, Маклаково-1);

в Путятинском районе -2 (Глебово-1, Строевское-1);

в Спас-Клепиках-2,

в Александро-Невском-1;

в Ермиши-1;

в Захарово-1;

в Кораблинском районе (Кипчаково)-1;

в Сапожке-1;

в Ухоловком районе (Поляки)-1.

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