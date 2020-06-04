В этом году клумбы Рязани украсят более 400 тысяч цветов

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В этом году улицы Рязани украсят более 400 тысяч цветов. Рассада выращивается в собственных В теплицах Дирекции благоустройства города выращивается рассада. Тепличное хозяйство посетила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

В 12 теплицах занимаются черенкованием барбариса, сирени, жимолости и других однолетних и многолетних растений.

Вскоре тюльпаны и нарциссы на городских клумбах заменят на колеус, цинерарии, бархатцы, георгины, розы, азалии, амаранты.

– Безусловно, сами теплицы и их оборудование нуждаются в регулярном обслуживании и ремонте. Это направление работы Дирекции благоустройства нужно развивать и в дальнейшем рассмотреть возможность выращивания в городских теплицах саженцев хвойных пород растений, – написала Елена Сорокина на своей странице в Фейсбук.