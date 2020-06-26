В центре Рязани изменили режим работы светофора

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В пятницу, 26 июня, в Рязани завершились работы по изменению схемы организации дорожного движения и замене оборудования на светофоре на перекрёстке между улицами Ленина, Семинарская, Соборная.

Теперь зелёный сигнал пешеходы будут ждать не 215 секунд, а 140 секунд.

Как сообщает сайт администрации города, это позволит осуществлять движение транспорта с правой полосы на ул. Ленина в любом направлении – налево, направо и прямо – кроме разворота.

Изменения будут тестироваться в течение месяца.