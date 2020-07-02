В администрации рассказали, что построят в Лесопарке вместо школы

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В администрации Рязани прокомментировали строительство в Лесопарке. На участке с кадастровым номером 62:29:0081004:45 планировали построить школу. Однако рязанцы эту инициативу не поддержали. Школу в итоге будут строить на Окском шоссе.

На указанном же участке также началось строительство. Как сообщили в администрации, территория предоставлена спортшколе олимпийского резерва «Олимпиец» для реализации программ спортивной подготовки.