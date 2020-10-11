Участник «Дома-2» Олег Майами опубликовал клип, снятый в Рязани

Композиция «Ай», которая лежит в основе клипа, исполняется под аккомпанемент рязанки Марины Фроловой.
Об истории этого дуэта «7 info» писало ранее.
Олег Майами сдержал обещание, приехал в Рязань и спел с Мариной в обном из ресторанов.
И вот у истории появилось продолжение, оставленное на веках в формате видео. Посмотреть клип можно в Instagram – аккаунте певца.
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Если бы я потратил на реализацию этой идеи больше времени, то было бы гораздо лучше! Но я так сильно загорелся, что не смог набраться терпения 😭 но так или иначе, я хочу показать вам нашу спонтанную поездку в Рязань) я рад был поработать с талантливой @mari_musicrzn ❤️ 🎹 @mari_musicrzn 📽 @andrianovevgenii Локация : @neboatron 🙏🏻