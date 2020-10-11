Участник «Дома-2» Олег Майами опубликовал клип, снятый в Рязани

Композиция «Ай», которая лежит в основе клипа, исполняется под аккомпанемент рязанки Марины Фроловой.

Об истории этого дуэта «7 info» писало ранее.

Олег Майами сдержал обещание, приехал в Рязань и спел с Мариной в обном из ресторанов.

И вот у истории появилось продолжение, оставленное на веках в формате видео. Посмотреть клип можно в Instagram – аккаунте певца.