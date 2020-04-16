Театр на Соборной предлагает рязанцам провести время «Дома с ТЮЗом»

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В период самоизоляции в России закрыты все учреждения культуры. До особого распоряжения отменены или перенесены спектакли. В такой ситуации многие учреждения культуры вышли в интернет.

Рязанский театр юного зрителя тоже не даёт скучать своим поклонникам. На сайте театра и в группе ВКонтакте стартовал проект «Дома с ТЮЗом». Здесь актёры театра читают сказки для детей и классические произведения.

А работники театральных цехов делятся секретами профессионального мастерства. Заведующий осветительским цехом Андрей Ручкин расскажет вам об истории сценического света. Заведующая реквизиторским цехом Юлия Богданова расскажет вам о самом востребованном предмете театрального реквизита.

Все желающие могут принять участие в мастер-классе от художника-модельера по пошиву театральных костюмов Ирины Прониной «Делаем куклу-оберег». А заведующий столярным цехом Виталий Шамов научит всех мастерить скворечник.

Все уроки, мастер-классы и даже записи спектаклей можно найти в группе театра ВКонтакте.