Свинья прогулялась по проезжей части в Варских

Свинью, которая гуляла по проезжей части, заметили на территории поселка Варские. Фотографию с представителем фауны разместил на своей странице в Инстаграме паблик «Типичная Рязань».

На кадре, сделанном очевидцем, можно заметить упитанную свинью, которая уверенно и спокойно идет по дороге в селе Варские. Машин в этот момент на проезжей части не было.

Забавный снимок порадовал пользователей соцсетей. Многие стали оставлять под постом шутливые комментарии, рассуждая, почему же свинья оказалась на дороге, и куда она отправилась.