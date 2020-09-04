Сотрудники ФСБ задержали под Рязанью мужчину, повредившего магистральный нефтепродуктопровод

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Московской области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 215.3 (повреждение магистрального нефтепродуктопровода). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, ночью 7 июля 2020 года подозреваемый совершил повреждение магистрального нефтепродуктопровода направления «Новки-Рязань», принадлежащего АО «Транснефть – Верхняя Волга», находящегося в Клепиковском районе и предназначенного для транспортировки дизельного топлива. Повреждение магистрального нефтепродуктопровода было осуществлено для хищения нефтепродукта путем несанкционированной врезки в магистраль. Преступные действия подозреваемого были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Реклама

Следственное управление обращает внимание граждан, что подобные самовольные подключения к трубопроводам с целью хищения нефтепродуктов могут повлечь экологическую катастрофу, причинение ущерба окружающей среде. За указанные преступные деяния, совершенные из корыстных или хулиганских побуждений и которые повлекли или могли повлечь нарушение нормальной работы нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, в соответствии со статьей 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет, а в случае, если такие деяния повлекли тяжкие последствия — до восьми лет лишения свободы.