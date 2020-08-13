СНИЛС на детей теперь оформляется проактивно

Родителям новорожденных детей больше не нужно обращаться в ПФР для оформления них СНИЛС. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в отделении Пенсионного фонда по Рязанской области.

После того, как из реестра ЗАГС в Пенсионный фонд РФ поступят сведения о рождении ребёнка, номер его индивидуального лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования будет оформлен автоматически.

Сведения о СНИЛС на ребёнка, рождённого с 15 июля 2020 года, ПФР пришлёт в Личный кабинет мамы. Соответствующий сервис открыт в Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и доступен гражданам, имеющим регистрацию на портале.

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На данный момент такая регистрация может быть реализована также в полностью дистанционном формате, если гражданин является клиентом банка с сервисами online.

Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать в личном кабинете ряд настроек.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.