Четверг, 14 мая, 2020
10 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

РязГМУ вошел в топ-50 рейтинга лучших вузов России

Вера Бочкова
-

РязГМУ вошел в топ-50 рейтинга лучших вузов России. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Сводный чарт лучших вузов России Russian Universities Ranking 2020 опубликовало международное рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR).

Согласно мнению агентства, рязанский медуниверситет входит в Серебряную лигу, занимая в сводном перечне 35 место среди 82 образовательных учреждений.  Вузы оценивались по 20 критериям, в числе которых качество преподавания и исследований, уровень финансовой устойчивости, интернационализации, преподнесения знаний студентам, серьезность исследований и другие.

В 2020 году РязГМУ повысил оценку по качеству исследований, поднявшись на 8 позиций по сравнению с прошлым годом, и занял 26 место. Качество преподавания вывело вуз на 29 место, подняв позиции университета на 9 строчек.

Round University Ranking (RUR) – это международный рейтинг университетов, издаваемый Рейтинговым Агентством RUR. Рейтинг оценивает деятельность 1100 ведущих университетов из 82 стран мира на протяжении 11 лет (2010-2020) по 20 индикаторам, измеряющими 4 направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Спасском районе объявили карантин из-за бешеной козы

Новости Рязани
В селе Ижевское Спасского района объявлен карантин по бешенству. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».  Некоторое время назад житель...
Узнать больше

В Рязани выписали 18 человек, вылечившихся от коронавируса

COVID-19
С начала пандемии в Рязанской области выздоровел от COVID-19 в общей сложности 351 человек. Большинство из выздоровевших лечились в стационаре.
Узнать больше

В Перинатальном центре начала работу лаборатория по диагностике коронавируса

Коронавирус
В Рязанском областном перинатальном центре начала работу лаборатория по диагностике коронавируса. Об этом сообщает региональный минздрав. Лаборатория работает в две смены. Для диагностики используется биологический...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ольга Щетинкина дала пояснения по изменениям в ЕГЭ и ОГЭ

Новости Рязани
Щетинкина напомнила, что в этом году из-за пандемии коронавируса экзамены для выпускников 9-х классов проводиться не будут. Аттестация будет вестись по текущим оценкам.
Узнать больше

Число больных коронавирусом в Рязанской области превысило 2000

COVID-19
В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. На утро 14 мая стало известно ещё о 89 заболевших. Такие данные приводит сайт...
Узнать больше

В Рязани скончалась пациентка с подтверждённым диагнозом COVID-19

Новости Рязани
В Рязани умерла 83-летняя женщина. У неё был подтверждён коронавирус. Об этом в среду, 13 мая, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Рязанское отделение Сбербанка провело виртуальный круглый стол, посвященный вопросам покупки строящегося жилья

Акценты
О новых программах Сбербанка об ипотечном кредитовании и о том, какая сейчас ситуация на рынке жилья рассказали начальник управления по работе с...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Актёры

Акценты
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». С этими словами Владимира Ильича Ленина вряд ли кто-то будет спорить. Особенно актуальны они...
Узнать больше

5 фильмов о карьере и мотивации

Акценты
Завершаются большие майские праздники. Предлагаем встретить трудовые будни фильмами про работу, карьеру и мотивацию. И да, совсем скоро нас ожидают очередные длинные...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+