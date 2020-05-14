РязГМУ вошел в топ-50 рейтинга лучших вузов России. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.
Сводный чарт лучших вузов России Russian Universities Ranking 2020 опубликовало международное рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR).
Согласно мнению агентства, рязанский медуниверситет входит в Серебряную лигу, занимая в сводном перечне 35 место среди 82 образовательных учреждений. Вузы оценивались по 20 критериям, в числе которых качество преподавания и исследований, уровень финансовой устойчивости, интернационализации, преподнесения знаний студентам, серьезность исследований и другие.
В 2020 году РязГМУ повысил оценку по качеству исследований, поднявшись на 8 позиций по сравнению с прошлым годом, и занял 26 место. Качество преподавания вывело вуз на 29 место, подняв позиции университета на 9 строчек.
Round University Ranking (RUR) – это международный рейтинг университетов, издаваемый Рейтинговым Агентством RUR. Рейтинг оценивает деятельность 1100 ведущих университетов из 82 стран мира на протяжении 11 лет (2010-2020) по 20 индикаторам, измеряющими 4 направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.
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