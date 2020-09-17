Рязанский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате России

С 13 по 17 сентября в пригороде Анапы проходил чемпионат России по плаванию на открытой воде. На соревновании рязанец завоевал бронзу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Артем Мамушкин — воспитанник рязанской спортивной школы водных видов спорта «Волна», мастер спорта РФ. На чемпионате России, который проходил на базе Всероссийского детского центра «Смена» рязанец преодолел дистанцию 10 км за 1 час 57 минут 54,3 секунды.

Пловец успешно показал себя на соревнованиях, что и принесло ему почетную награду. Спортсмена подготовили тренеры Василий Кирцов, Ольга и Андрей Попковы.