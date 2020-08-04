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Новости РязаниОбщество

Рязанский областной суд обязал ликвидировать свалку в Полянах

7info 2
Изображение succo с сайта Pixabay

Советский районный суд города Рязани обязал гражданина М. ликвидировать ликвидировать несанкционированную свалку в селе Поляны. Бытовой и строительный мусор скопился на участке, принадлежащем гражданину М. Общая площадь свалки составила примерно 200 кв.м

На устранение свалки мужчине был дан месяц со дня вступления решения в законную силу.

Апелляционная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.

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