Рязанский областной суд обязал ликвидировать свалку в Полянах

Советский районный суд города Рязани обязал гражданина М. ликвидировать ликвидировать несанкционированную свалку в селе Поляны. Бытовой и строительный мусор скопился на участке, принадлежащем гражданину М. Общая площадь свалки составила примерно 200 кв.м

На устранение свалки мужчине был дан месяц со дня вступления решения в законную силу.

Апелляционная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.