Рязанский музыкальный театр представил репертуар на октябрь 2020 года.

2 октября в 19:00 и 3 октября в 18.00 – мюзикл в 2-х действиях М. Дунаевского «Алые паруса» по мотивам одноименной повести-феерии А. Грина. Стихи и либретто М. Бартенева и А. Усачева.

«Алые паруса» – это совершенно новый взгляд на знакомую с детства историю о девушке Ассоль и капитане Грее. Повесть Александра Грина, переосмысленная либреттистами Михаилом Бартеневым и Андреем Усачёвым и положенная на музыку Максимом Дунаевским, превратилась в яркий современный мюзикл о мечтах, в которые нужно верить несмотря ни на что, и надеждах, которые обязательно сбудутся. Твёрдость и отчаяние, любовь и ненависть, дружба и предательство, мистика и реальность переплетаются в спектакле и погружают зрителей в настоящую бурю эмоций.

10 октября в 18:00, 13 октября в 19:00, 14 октября в 19:00, 17 октября в 18:00 – мюзикл в 2-х действиях И. Зубкова «12 стульев» по мотивам одноименного романа И. Ильфа и Е. Петрова. Автор либретто А. Вулых.

Мюзикл И. Зубкова «12 стульев» – это захватывающее авантюрное приключение двух охотников за заветным стулом, набитым сокровищами покойной тетушки, – неврастеничного Ипполита Матвеевича Воробьянинова, лишенного положения уездного предводителя дворянства, и «великого комбинатора», обаятельного мошенника Остапа Бендера.

24 октября в 12:00 – мюзикл в одном действии «Остров сокровищ» по мотивам одноименного романа Р. Л. Стивенсона. Автор либретто С. Калашников.

«Остров Сокровищ» – музыкальный спектакль о верной дружбе и злом предательстве, отваге и бесстрашии, о непокорных стихиях и прекрасном, заманчивом чувстве свободы. История Дженни, ставшей обладательницей страшной тайны пиратских сокровищ и отправившейся на их поиски по следам великого и могучего пирата Флинта. Опасное путешествие, верные друзья, схватки с пиратами, качка под ногами и звезды над головой – всё это заставит сердце биться чуть-чуть быстрее. Вас ждут веселые пиратские песни и танцы, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

30 октября в 19:00 – музыкальная комедия в двух действиях Евгения Птичкина «Бабий бунт». Пьеса К.Васильева и М.Пляцковского, стихи М. Пляцковского, по мотивам «Донских рассказов» М. Шолохова.

Весёлый, добрый, озорной, колоритный, искрящийся заразительным юмором спектакль с красивыми, яркими, запоминающимися мелодиями, которые доставят подлинное удовольствие зрителю и передадут неповторимую атмосферу казачьего хутора.