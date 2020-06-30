Рязанские предприниматели подключили около полутора тысяч номеров мобильной связи «Ростелекома»

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Почти 1,5 тыс. номеров мобильной связи «Ростелекома» подключили с начала 2020 года рязанские предприниматели. Количество подключений в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Корпоративные клиенты выбирают тарифные планы из линейки «Вызов» и пакетного предложения «Быть в плюсе».

При оформлении тарифов линейки «Вызов» пользователю доступны безлимитные звонки на мобильные и городские номера «Ростелекома», бесплатное общение в социальных сетях и мессенджерах, а также неограниченное пользование «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты». В зависимости от плана, абонент получает от 500 до 2 000 минут разговоров с абонентами других операторов, от 100 до 300 SMS и MMS по всей России, а также от 15 до 40 Гб мобильного интернет-трафика. Кроме того, на любом из трех тарифов доступна дополнительная функция безлимитного интернета.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«В такое непростое время, когда бизнес вынужден по-новому организовывать работу в условиях пандемии, предпринимателям важно оставаться на связи с клиентами и партнерами. Мы внимательно следили за ситуацией и сделали все необходимое, чтобы наши абоненты были уверены в качестве услуг и чувствовали поддержку со стороны компании. В рамках сервиса мобильной связи для корпоративных клиентов у нас действуют актуальные ценовые предложения, что также вызывает интерес у пользователей. Отмечу, что при подключении любого из тарифов «Вызов» абонент «Ростелекома» бесплатно получает звонки внутри сети и общение в мессенджерах, что помогает выстраивать эффективные бизнес-процессы вдали от офиса».

В комплексное решение «Быть в плюсе» входят базовые услуги цифрового провайдера – мобильная связь и доступ в интернет, а также любой сервис на выбор: «Управляемый Wi-Fi», «ТВ для бизнеса», «СМС реклама», «Номер 8 800», «Видеонаблюдение» или «Виртуальная АТС». Дополнительные услуги доступны со скидкой 50 %.

Подключить услуги можно в офисах продаж, на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 3000.