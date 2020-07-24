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Новости РязаниОбщество

Рязанские полицейские получили новые служебные автомобили

7info7

В Рязани состоялась торжественная церемония вручения ключей от автомобилей 44 рязанским полицейским. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Новенькие белоснежные Лады Весты  украсят автопарк рязанской полиции.

Первым получил ключи лучший участковый. Сразу после торжества эскорт спецмашин, которые получили сотрудники разных подразделений – как областного центра так и регионов отправился  по рабочим маршрутам Рязанской области к местам несения службы.

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