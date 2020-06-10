Рязанские отличники получат медали

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В Рязанской области выпускникам, закончившим школу с отличием, вручат медаль «За особые успехи в учении». Соответствующее постановление подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

На медаль могут рассчитывать выпускники 11 классов, которые имеют полугодовые (триместровые), годовые и итоговые оценки «отлично» по всем предметам в 10 и 11 классах.

Результаты ЕГЭ при этом учитываться не будут.