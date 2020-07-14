Рязанские аграрии передали медикам 1300 продуктовых наборов

Рязанские сельхозпроизводители присоединились к призыву губернатора поддержать медработников, борющихся с COVID-19. Аграрии собрали для них 1300 продуктовых наборов. Как отметил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Филиппов, все продукты, входящие в эти наборы, включают качественную продукцию исключительно местных сельхозпредприятий, которые смогли в период пандемии продолжить свою деятельность.

Губернатор Николай Любимов в ходе заседания, проходившего в формате видеоконференции, поблагодарил сельхозпроизводителей за поддержку медиков.

– Такая помощь совершенно не лишняя для них и будет хорошим дополнением к другим мерам поддержки, которые сейчас действуют. Медикам сейчас всё так же трудно, они продолжают работать с пациентами с коронавирусом, и любая адекватная форма поддержки очень важна сейчас, – отметил глава региона.