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Рязанская «скорая» получила современную автомойку от благотворителей

Вера Бочкова
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Рязанская станция скорой медицинской помощи получила современную автомойку для машин. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Аппарат высокого давления фирмы Karcher обладает высокой мощностью и эффективностью очистки. Это второй подобный аппарат, переданный коллективу станции, первый был получен осенью 2019 года. До этого мойка машин проводилась вручную.

Кроме того, десять машин подстанций №№1 и 4 безвозмездно проходят обработку на одной из крупных автомоек города. Прежде их мыли непосредственно на территории подстанций, что вызывало недовольство жителей близлежащих домов.

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