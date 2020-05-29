Рязанская «скорая» получила современную автомойку от благотворителей

Рязанская станция скорой медицинской помощи получила современную автомойку для машин. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
Аппарат высокого давления фирмы Karcher обладает высокой мощностью и эффективностью очистки. Это второй подобный аппарат, переданный коллективу станции, первый был получен осенью 2019 года. До этого мойка машин проводилась вручную.
Кроме того, десять машин подстанций №№1 и 4 безвозмездно проходят обработку на одной из крупных автомоек города. Прежде их мыли непосредственно на территории подстанций, что вызывало недовольство жителей близлежащих домов.
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