Рязанская облдума рассмотрит законопроекты, направленные на поддержку бизнеса

В понедельник, 27 апреля, на заседании Совета Рязанской областной Думы депутаты внесли в повестку ближайшего заседания Думы ряд законопроектов, принятие которых обеспечит реализацию второго пакета мер поддержки бизнеса. Об этом сообщает сайт облдумы.
Открывая мероприятие, председатель регионального парламента Аркадий Фомин поздравил коллег с Днем парламентаризма и поблагодарил их за работу, которая сейчас ведется в округах.
– В сегодняшних непростых условиях, в которых оказалась и наша страна, и Рязанская область, вы организуете волонтерскую помощь, доставляете продукты питания пожилым людям, передаете средства защиты в учреждения здравоохранения, компьютеры для дистанционного обучения школьников, – отметил Аркадий Фомин. Также он поблагодарил депутатов, которые поддержали инициативу губернатора и перевели средства на специальный счет для дополнительной материальной поддержки врачей, медперсонала.
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