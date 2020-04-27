Рязанская облдума рассмотрит законопроекты, направленные на поддержку бизнеса

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В понедельник, 27 апреля, на заседании Совета Рязанской областной Думы депутаты внесли в повестку ближайшего заседания Думы ряд законопроектов, принятие которых обеспечит реализацию второго пакета мер поддержки бизнеса. Об этом сообщает сайт облдумы.

Открывая мероприятие, председатель  регионального парламента Аркадий Фомин поздравил коллег с Днем парламентаризма и поблагодарил их за работу, которая сейчас ведется в округах.

– В сегодняшних непростых условиях, в которых оказалась и наша страна, и Рязанская область, вы организуете волонтерскую помощь, доставляете продукты питания пожилым людям, передаете средства защиты в учреждения здравоохранения, компьютеры для дистанционного обучения школьников, – отметил Аркадий Фомин. Также он поблагодарил депутатов, которые поддержали инициативу губернатора и перевели средства на специальный счет для дополнительной материальной поддержки врачей, медперсонала.

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