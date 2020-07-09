Рязанская область занимает третье место в ЦФО по объёму строительства жилья

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Рязанская область занимает третье место в Центральном федеральном округе по объёму строительства жилья после Москвы и Московской области. Такие данные были озвучены 9 июля на онлайн-пресс-конференции по вопросам рынка строительства и ипотечного кредитования экспертами сервиса информационных ресурсов ДОМ.РФ.

По данным ресурса, объём строящегося жилья в регионе составляет 1576 тыс. кв. м. Всего в Рязанской области 56 застройщиков строят 91 дом. Больше всего жилья строится в Рязани, в Дядьково и Рыбном.

По словам экспертов, наибольшим спросом у рязанцев, как и в целом у жителей страны, пользуются однокомнатные и двухкомнатные небольшой площади. В структуре строящегося жилья «однушки» составляют более половины всех квартир, «двушки» — треть от всех квартир. Доля квартир площадью 35-45 кв. м в строящемся жилье — 33%, квартир площадью 55-70 кв. м — 22%. Доля квартир менее 25 кв. м составляет менее 1%.

Эксперты также отметили, что апрель 2020 года оказался сложным для ипотечного кредитования из-за необходимости выдавать кредиты дистанционно, но в мае рынок начал расти.