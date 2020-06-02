Рязанская больница получила новое оборудование для помощи больным коронавирусом

Рязанская ОКБ им. Семашко получила новый аппарат для ультрафильтрации крови. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
Оборудование предназначено для помощи пациентам с острой почечной недостаточностью, полиорганной недостаточностью, интоксикацией.
— Помимо замещения почечных функций, данный аппарат можно использовать для удаления медиаторов воспаления из организма, в частности, при воспалении легких, – говорит заведующая отделением анестезиологии и реанимации Надежда Решетина. – Благодаря новому оборудованию мы можем оказывать всестороннюю, полноценную помощь больным в нашем инфекционном госпитале особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19.
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