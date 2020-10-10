Рязанка приняла участие в шоу «Голос»

В пятницу, 9 октября, на «Первом канале» стартовал девятый сезон популярного шоу «Голос». В этом выпуске выступила и рязанка Ольга Дианова.

Девушка с детства занимается музыкой, а в свои 25 лет уже является преподавателем по вокалу. На «Голос» Ольга Дианова приехала с песней Полины Гагариной «Колыбельная».

— В нашей семье есть замечательная традиция — ходить в походы. И этой традиции более 30-ти лет. Мы ездили по красивым местам России и уже много, где побывали. Хочу сказать, что наши реки — невероятная красота. Когда мы сплавляемся на байдарках, то поем во весь голос,чтобы освободить душу, — рассказала о себе девушка.

Ольга Дианова заметила, что на этот проект хотела уже давно, а сейчас у меня есть еще одно желание — пройти «слепые прослушивания». На шоу девушку показала необычный номер: она не только пела, но еще и играла на инструменте. Примечательно, что песню Гагариной девушка немного переделала: она изменила музыку.

К девушке долго никто не поворачивался, однако в самом конце выступления Сергей Шнуров все-таки нажал на кнопку.

— Я очень люблю, когда есть свое видение,но сегодня мне показалось, что это надуманно, — поделилась Полина Гагарина.

Несмотря на то, что рязанка хотела попасть в команду к Гагариной, она с удовольствием прошла в проект в составе команды Сергея Шнурова.