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Рязанцы начали возвращаться в центр города

7info 2
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Tele2 проанализировала активность интернет-пользователей в разных локациях Рязани. С 15 июня трафик на пешеходной улице Почтовой и в районе Наташиного парка начал расти, тогда как в спальных секторах спрос на гигабайты постепенно стабилизируется после значительного всплеска.

В июне улица Почтовая впервые за последнее время стала популярной у жителей. Объем используемого здесь интернета Tele2 вырос почти на треть и возможно в скором времени достигнет показателей прошлого лета. Также гостей вновь встречала территория около Наташиного парка. В открытой пешеходной зоне абоненты увеличили количество скачанных гигабайт на 25%.

Стоит отметить, что рост активности в центре города наблюдается не повсеместно. Например, три площади – Победы, Ленина и Соборную, по-прежнему не выбирают для прогулок. Спрос на гигабайты в этих локациях в среднем на 20% ниже, чем в сезон.

Интересный факт о спальных районах: в начале периода самоизоляции интернет-трафик Tele2 из центра города переместился в жилые сектора и вырос там на 30%. Однако сейчас показатели постепенно возвращаются к прежним. На улицах Новоселов, Забайкальской, Островского и других количество гигабайт в дневное время начало уменьшаться. Это связано с тем, что школьники закончили домашнее интернет-обучение, а остальные жители вновь больше времени проводят в деловых частях города.

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