Рязанцы могут отправиться на кредитные каникулы через Госуслуги

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Часть документов, а именно справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России, которые необходимы банку или иной финансовой организации для предоставления заёмщику кредитных каникул, теперь можно сформировать и отправить через личный кабинет на портале Госуслуг. Сервис реализован Минкомсвязью России совместно с Банком России.

На портале Госуслуг загружен специальный справочник с электронными адресами кредиторов, что позволит их клиентам выбрать нужную организацию и переслать документы в ее адрес. Для этого нужно выбрать услуги «Сведения из справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ» и «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». В результате граждане сэкономят время, а кредитор быстро получит верифицированные документы с электронной подписью ведомств и сможет оперативно принять решение.

Кредитные каникулы можно получить согласно Федеральному закону №106-ФЗ. Они предоставляются по ипотечному, потребительскому и автокредиту или кредитной карте на срок до шести месяцев в случае снижения дохода на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. С 20 марта по 20 мая 2020 года рязанцы подали 1598 заявок на кредитные каникулы, 1040 из них одобрены, 118 еще находятся на рассмотрении. Объем ссудной задолженности по договорам, по которым льгота уже предоставлена физическим лицам, составила 369,6 млн рублей. Чаще всего заявки касались потребительских кредитов (575), и ипотеки (376).