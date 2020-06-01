Рязанцев предупредили о паводках

1 и 2 июня на малых и средних реках Рязанской области есть вероятность образования быстроразвивающихся паводков. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.
Ведущий гидролог ведомства Алексей Рачев сообщил, что причинами такого погодного явления могут стать дожди. Из-за них уровень воды в реках Рязанской области местами может подняться на 1 метр.
На Оке в ближайшие дни прирост уровня воды будет составлять от 0,2, до 0,5 метра за сутки.
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