Рязанцам рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников

В Октябрьском районе Рязанской области стартовала акция «Осторожно, мошенники». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

25 сентября сотрудники УМВД дополнительно вышли на улицы города и лично объясняли прохожим, как не стать жертвой телефонных и интернет-мошенников. Полицейские вручали людям памятки, в которых собраны рекомендации по предотвращению подобных преступлений.

— Подобные профилактические встречи будут проведены полицейскими во всех районах города Рязани и Рязанской области, — говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранители, большинство преступников представляется службой безопасности банка. В таких случаях злоумышленники просят перевести деньги с одного счета на другой, якобы для того, чтобы обезопасить самого потребителя.

В связи с участившимися случаями мошенничества, УМВД по Рязанской области напоминает населению несколько простых правил, которые необходимо соблюдать.

Не поднимайте трубки, когда Вам звонят с неизвестных номеров, в особенности, если номера звонящих начинаются на 8-800, 8-495, 8-499.

Не реагируйте на уговоры мошенников, сообщающих о подозрительных операциях на Вашем счете и требующих назвать номер банковской карты, ее дату действия и код с тыльной стороны.