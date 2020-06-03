Рязанцам предлагают проголосовать за дороги, которые нужно ремонтировать

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Администрация Рязани проводи опрос на сайте «Наш дом Рязань». Горожанам предлагается выбрать дороги, которые требуют капитального ремонта в первую очередь.

Можно выбрать дорогу из предложенного на сайте списка или указать свой вариант в комментариях. Как сообщает сайт администрации города. оба варианта будут учитываться в итоговой рейтинговой таблице. Дороги, набравшие большинство голосов, отремонтируют в первую очередь.

В опросе принимают участие дороги, по которым ходит общественный транспорт, в отношении которых есть экспертная оценка высокой степени изношенности дорожного полотна, которые не ремонтировались в последние годы и не включены в план ремонта на 2020 год; дороги, в отношении которых поступало много обращений граждан в администрацию города, в том числе через социальные сети.