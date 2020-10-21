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Новости РязаниОбщество

В Рязани вводят новый маршрут общественного транспорта

7info7

Новый маршрут общественного транспорта ввели в Рязани. Такая информация появилась в реестре городских маршрутов, опубликованных управлением транспорта администрации.

Новому маршруту присвоили номер 59. Согласно документу, размещённому на сайте мэрии, маршрут обслуживают шесть автобусов малого класса. Они будут курсировать от остановки завода «Русская кожа» до «Ново-Рязанской ТЭЦ».

Новый маршрут проходит через улицы Промышленную, Интернациональную, Бирюзова. Далее автобусы будут ездить через проезд Шабулина, заворачивать на Московское шоссе, а затем – на улицу Вокзальную. Новый маршрут будет проходить также через улицы Чкалова, Весеннюю, Высоковольтную, Островского, Стройкова, Черновицкую, Южный Промузел. Таким образом, маршрут №59 будет курсировать по маршруту №58.

При этом маршрут №58 меняется. Теперь он соединяет БЦ «Олимп» и посёлок Семчино. 30 автобусов под этим номером будут курсировать через Семчинскую, Интернациональную, Бирюзова, проезд Шабулина, Московское шоссе, Первомайский  проспект, затем проезжать по улицам Дзержинского, Высоковольтной, Островского, Стройкова, Черновицкой, Южному Промузлу.

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