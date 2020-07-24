В Рязани увеличат количество троллейбусов на маршрутах

На несколько маршрутов в Рязани добавят троллейбусы. Соответствующее постановление опубликовала администрация.

Так, количество троллейбусов увеличат на маршрутах №2, 5, 6, 8, 15, 17.

Теперь по маршруту №2 будут осуществлять движение 5 троллейбусов, по маршруту №5 – 10, по маршруту №6 – 4. С 2 до 4, согласно документу, увеличено количество троллейбусов на маршруте 8, с 2 до 3 – на маршруте 15, с 2 до 4 – на маршруте 17.