В Рязани прошло первое занятие гимнастикой на свежем воздухе

В субботу, 18 июля, состоялась первая тренировка по гимнастике на свежем воздухе. Принять участие в ней мог любой желающий, уточняет пресс-служба администрации Рязани.

Тренировка прошла в рязанском ЦПКиО. Её провело управление по физической культуре и спорту совместно с фитнес-центром «Кислород».

На занятие пришли около двадцати жителей города разных возрастов. Тренировка прошла с соблюдением социальной дистанции, её провела сертифицированный фитнес-интруктор.

Следующая тренировка состоится в субботу, 25 июля, в 11.00. Также занятие гимнастикой запланировано на августа в 9.25.