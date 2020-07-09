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В Рязани продолжают ликвидировать несанкционированные свалки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Одна из свалок находилась на улице Качевской. Оттуда вывезено 10 кубометров мусора. Столько же мусора специалисты Управления по делам территория города Рязани убрали и вывезли от дома №33 корп. 4 по улице Новосёлов.

Кроме того, ликвидирована свалка на улице Советской Армии. Объём собранного и вывезенного оттуда мусора составил 20 кубометров. Также сотрудники Управления демонтировали ветхий забор в Московской районе. Он находился на Затинной.

Работы по выявлению свалок и их устранению в Рязани продолжаются.