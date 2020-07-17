В Рязани изменили проект строительства жилых домов на месте «Барса на Есенина»

ФПК «Инвест» построит на месте супермаркета «Барс на Есенина» дома с этажностью меньше, чем было запланировано ранее. Об этом представитель компании Елена Акимкина сообщила корреспонденту РИА «7 новостей».

Инвестор сменил партнёра-застройщика. Это повлияло на изменение концепции проекта. В итоге принято решение отказаться от 26-этажных новостроек в сторону объектов меньшей этажности.

– Это обеспечит более комфортные условия для жителей соседних домов, – сообщила Акимкина.

Подробности нового проекта пока что не разглашаются.