Пятница, 17 июля, 2020
19.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязани изменили проект строительства жилых домов на месте «Барса на Есенина»

7info7

ФПК «Инвест» построит на месте супермаркета «Барс на Есенина» дома с этажностью меньше, чем было запланировано ранее. Об этом представитель компании Елена Акимкина сообщила корреспонденту РИА «7 новостей».

Инвестор сменил партнёра-застройщика. Это повлияло на изменение концепции проекта. В итоге принято решение отказаться от 26-этажных новостроек в сторону объектов меньшей этажности.

–  Это обеспечит более комфортные условия для жителей соседних домов, – сообщила Акимкина.

Подробности нового проекта пока что не разглашаются.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязани чиновника подозревают в получении взятки
Следующая статьяВ выходные в Рязани пройдут интересные онлайн-мероприятия

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Полицейские проверили рязанцев на ношение масок

Новости Рязани
Рязанские правоохранители провели рейды в местах массового скопления людей. Рязанцам полицейские напомнили о «масочном режиме». Сотрудники полиции регулярно ходят...
Узнать больше

В Рязанской области уничтожили заросли конопли

Новости Рязани
Рязанские полицейские ликвидировали очаги произрастания дикой конопли. По сообщению сайта регионального УМВД, наркопотребители могут использовать её в качестве сырья для изготовления запрещённый...
Узнать больше

Сасовское лётное училище на #КартаКосмосРязань

Космическая карта Рязанской области
В Рязанской области составляется интерактивная карта объектов, связанных с историей российской космонавтики.  Объект, о котором пойдёт речь, будет очень интересно открыть на интерактивной космической карте...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Первый маршрут проекта #КартаКосмосРязань прошёл по территории Щацка и Сасово

Космическая карта Рязанской области
3 июля 2020 года в рамках реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» - #КартаКосмосРязань  состоялась краеведческая экспедиция в...
Узнать больше

В России отменили шествие «Бессмертного полка»

Новости мира
Шествие «Бессмертного полка», запланированное в России на 26 июля, не состоится. Об этом сообщает ТАСС. Акция «Бессмертный полк» ежегодно...
Узнать больше

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам в связи с коронавирусом

Новости Рязани
Глава региона напомнил жителям Рязани и области, что никто не отменял режим самоизоляции для пожилых людей и людей с серьёзными заболеваниями. Кроме того, все открытые объекты должны соблюдать требования Роспотребнадзора.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Этикет для четвероногих, или Как вести себя с собакой на улице

Акценты
Каждый владелец несёт ответственность за своё животное и обязан обеспечить безопасность питомцу и окружающим людям. Самое важное – найти баланс, чтобы собака...
Узнать больше

Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

Акценты
В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории...
Узнать больше

Кто не «обновляется», тот мечтой мошенника называется!

Акценты
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему необходимо регулярно обновлять ПО на своих устройствах, и чем чреват отказ от обновлений.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+