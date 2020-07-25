В полиции прокомментировали массовое ДТП со сгоревшим автомобилем под Рязанью

В пресс-службе УГИБДД прокомментировали массовую аварию, после которой сгорел автомобиль.

ДТП произошло примерно в 17.30 24 июля недалеко от поворота на село Полково. Рязанец на «Газели» не смог выбрать безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся для поворота автомобилем «Лада Гранта», за рулём которого находилась женщина.

По инерции легковушка продолжила движение и врезалась в автомобилт Toyota. За рулём иномарки находилась пожилая рязанка.

В результате травмы получили водители трёх автомобилей. В «Газели» произошло возгорание. Автомобиль сгорел полностью. Пострадавшим оказана медпомощь. Водители «Газели» и иномарки госпитализированы.