Семеро врачей БСМП в Рязани заразились COVID-19

Семь сотрудников БСМП в Рязани заболели коронавирусом. Об этом во время онлайн-встречи с губернатором Николаем Любимовым сообщил главврач больницы Виктор Филимонов.
По его словам, заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. Они находятся на самоизоляции.
Также врач отметил, что есть нехватка некоторых лекарств, но этот вопрос решается.
В больнице имени Семашко случаев заболевания медработников COVID-19 на данный момент нет
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