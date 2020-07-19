Рязанский митрополит высказался о боязни чипизации

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказал своё отношение к боязни чипизации. Видеообращение управляющего Рязанской Епархией появилось в рамках рубрики «Слово Архипастыря».

Митрополит отмечает: сегодня в обществе верующих часто встречается страх перед чипизацией через вакцину. И встречается такое не только среди мирян, но и среди духовенства. Однако, по мнению Марка, боязнь новых технологий отвлекает от духовной жизни. Бояться нужно не их, а греха.

Он считает: «Печать антихриста», которую многие боятся получить через нововведения, возможно обрести только в том случае, когда человек сознательно отрекается от Христа. И новые технологии тут ни при чём.