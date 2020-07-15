Рязанские приставы взыскали с алиментщиков более 37 миллионов

За 6 месяцев 2020 года рязанские судебные приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 37 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

За полгода приставам удалось разыскать более 200 человек, скрывающихся от уплаты алиментов. К алиментщикам применены меры административного воздействия. На некоторых из них приставы завели уголовные дела.

У горе-родителей, которые уклоняются от уплаты алиментов, приставы могут арестовать имущество, удержать долг из заработной платы. Также приставы в праве обратить взыскание на денежные средства, находящиеся в банках. Кроме того, они могут наложить запрет на регистрацию имущества, ограничить должника в выезде за границу и в праве управления автомобилем.